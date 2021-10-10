فنون ومشاهير

جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
10-10-2021 | 11:00
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى حفلات الفنان الإماراتي حسين الجسمي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، يظهر فيه الفنان السوري جمال سليمان وهو يرقص وسط حضور عدد من نجوم الفن.

 

وكان حسين الجسمي قد أحيا حفلاً غنائياً في القاهرة بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر ، بحضور نخبة كبيرة من مختلف الجنسيات المصرية والعربية وعدد من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، متنقلاً بين عدد كبير من الأغنيات الوطنية والعاطفية والاجتماعية التي حملت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الحاضر.

 

وشهد الحفل الذي تم تشييد مسرح خاص له في ساحة الفندق، ضمن أعلى وأحدث مواصفات الصوت والإضاءة والديكورات، إطلاق الألعاب النارية احتفالاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، والتي بدأ إطلاقها مع دخول حسين الجسمي إلى المسرح على أنغام أغنية "تسلم إيدينك" وبين فقرات الحفل وفي الختام الذي كان مع أغنية "بالبنط العريض".

المصدر: لها
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