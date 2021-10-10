ناقدة فنية تهاجم ياسمين صبري: لا تمتلك الموهبة

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، انتقدت الناقدة الفنية حنان شومان رغبة الفنانة ياسمين صبري في دخول مجال تأليف الأعمال الدرامية.قالت: "أنا بعتبر ياسمين صبري نجمة على إنستغرام، لإن إنستغرام بيعتمد على الصورة غير الناطقة. لكن هي عندها مشكلة كبيرة جداً جداً في فكرة القبول على الشاشة منذ أن قررت أن تكون بطلة، وهي بقت معروفة بإنها ممثلة الريأكشن الواحد."وأضافت: "المشكلة إنها كمان عايزة تؤلف أو تعلن التأليف. مسلسلها السنة اللي قبل اللي فاتت أنا عندي المعلومة وبقولها على مسؤوليتي، إن ياسمين صبري كانت بتتفرج على مسلسلات أجنبية وبتقرر أنا عايزة المشهد ده، ومش هي لوحدها، حاجة عبث كامل. معنديش مشكلة إن ممثل يكتشف في نفسه موهبة الكتابة، بس لازم الأول يبقى موهوب كممثل."وكانت ياسمين قد أثارت الجدل ببعض خلال الفترة الماضية بعد تصريحها في حوار صحافي بأنها بدأت تصدق ما يقال عنها حول عدم تمتعها بالموهبة، إلا أنها عادت لتؤكد ان تصريحاتها تم نقلها بشكل خاطئ.