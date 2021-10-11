معتصم النهار: "صدى".. بوليسي شيق

أعلن الفنان السوري معتصم النهار عودته للعمل بسورية من خلال مسلسل صدى مع المخرج محمد عبدالعزيز، عبر syria flix ويجري التحضير لتنفيذه قريبا وهو من تأليف رضا حامد وبإشراف المنتج تمام سلامة.العمل اجتماعي بوليسي يتألف من ثماني حلقات أسندت البطولة لمعتصم النهار إلى جانب مجموعة من النجوم السوريين وسيجري تصويره كاملا في سورية.يذكر ان آخر أعمال النهار التي صورت بدمشق كانت مسلسل خاتون من تأليف طلال مارديني وأسندت المعالجة الدرامية للكاتب سيف رضا حامد ومن إخراج تامر إسحاق.