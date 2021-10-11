ما بدي بطل ألبس decolté .. إليسا تنفعل على الهواء وتصريحها يُثير الجدل! (فيديو)

أحيت الفنانة إليسا حفل توزيع جوائز مؤسسة "مي شدياق للإعلام" الذي نقل عبر شاشة الـ MTV.

إليسا وبين وصلات الغناء التي قدمتها تحدثت عن الأوضاع السياسية في لبنان وشعار "كلن يعني كلن" لمحاسبة جميع الجهات المسؤولة في لبنان، وأكدت أنها مع الشعار ويجب محاسبة الجميع من خلال المحكمة ومعرفة من يجب محاسبته ومن البريء من سرقات لبنان والفساد الكبير الذي يتعرض له.

إليسا خلال اللقاء أطلقت تصريحا مثيرا للجدل قالت فيه "ما بدي أوصل لمرحلة ما أقدر ألبس Decolté لأنو في حزب عم يحكمنا".

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تصريح إليسا أثار حالة الجدل بين المتابعين فبعضهم أيد ما قالته، والبعض الآخر هاجمها.