روان بن حسين برفقة سعد لمجرد... ما حقيقة ارتباطهما؟ (فيديو)

لا يزال حفل النجم سعد لمجرد في أحد المنتجعات السياحية في دبي يحدث جدلاً كبيراً، بعدما تواجد جمهوره في حمام السباحة وكذلك شهد الحفل حضور العديد من المشاهير كان من بينهم النجم الجزائري الشاب فضيل والفنانة العراقية شذى حسون، وكذلك الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عفوي يوثق لحظة لقاء لمجرد بروان على المسرح وطريقته اللبقة في التفاعل معها، حيث صعدت على المسرح واقترب منه واحتضنته وقبّلا بعضهما، ثم تمايلا على أغنيته، وقام لمجرد بعدها بتقبيل يدها.
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وتعرضت روان بسبب المقطع للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب تصرفها، معتبرين ان ما قامت به مبالغ فيه وحركاتها غير صحيحة على المسرح، ولفت البعض الى ان الثنائي ظهرا بشكل "حميم" ويترك الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة علاقتهما، فيما اعتبر البعض الآخر أن المشهد طبيعي، ولا يستدعي كل هذه الضجة.