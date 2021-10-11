روان بن حسين برفقة سعد لمجرد... ما حقيقة ارتباطهما؟ (فيديو)

لا يزال حفل النجم سعد لمجرد في أحد المنتجعات السياحية في دبي يحدث جدلاً كبيراً، بعدما تواجد جمهوره في حمام السباحة وكذلك شهد الحفل حضور العديد من المشاهير كان من بينهم النجم الجزائري الشاب فضيل والفنانة العراقية شذى حسون، وكذلك الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عفوي يوثق لحظة لقاء لمجرد بروان على المسرح وطريقته اللبقة في التفاعل معها، حيث صعدت على المسرح واقترب منه واحتضنته وقبّلا بعضهما، ثم تمايلا على أغنيته، وقام لمجرد بعدها بتقبيل يدها.