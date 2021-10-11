رانيا يوسف تكشف عن وصيتها بعد وفاتها.. هل ستتبرع بأعضائها؟

أكدت الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات صحافية، أنها لا تفكر في الزواج مجددًا لأنها لا تفكر إلا في تربية أبنائها فقط، مضيفة: "موضوع الزواج انتهى بالنسبالي".وأعلنت عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، مشيرة إلى هذا الأمر كتبته قبل سنوات في وصيتها، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار قبل سنوات، وأعلنته في أحد البرامج التلفزيونية، وأنها كتبت الأمر في وصيتها.من ناحية أخرى، تواصل رانيا تصوير باقي مشاهدها من مسلسلها الجديد "المماليك"، كما انتهت من تصوير دورها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة عدد من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين.