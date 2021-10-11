27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
صورة متداولة لفنانة شهيرة حديث الجمهور.. هل اُصيبت بمرض البهاق؟
Lebanon 24
11-10-2021
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت الفنانة سهير رمزي، ما تردد على مدار الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضحت رمزي، في تصريح صحافي، أنّها استخدمت كريم، لحمايتها من الشمس، خلال قضائها إجازة الصيف في الساحل الشمالي، متابعة: "يبدو أنّ الكريم ده طلع غير صالح للاستخدام"، إذ تسبب في ظهور بقع بيضاء على جسدها.
وأضافت أنّ حالتها تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ تتلاشى هذه البقع بمرور الوقت، إذ حرصت على طمأنة الجمهور، بقولها: "صحتي كويسة ولا داعي للقلق إطلاقًا".
وكانت سهير رمزي، قد أثارت جدلًا واسعًا، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل، حيث اعتقد الجمهور إصابتها بمرض البهاق، بسبب ظهور بعض البقع البيضاء على وجهها.
كانت خبيرة التجميل، إيمان يسري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة تجمعها مع سهير رمزي، أثارت تساؤلات قطاع كبير من الجمهور، حول حقيقة إصابتها بالبهاق في أجزاء كبيرة من جسدها.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
13:27 | 2021-10-10
10/10/2021 01:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أغنى الأبراج والأكثر قدرة على جمع ثروة مادية هائلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه أغنى الأبراج والأكثر قدرة على جمع ثروة مادية هائلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-11
11/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
11:27 | 2021-10-10
10/10/2021 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
22:33 | 2021-10-10
10/10/2021 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
14:00 | 2021-10-10
10/10/2021 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2021-10-11
روان بن حسين برفقة سعد لمجرد... ما حقيقة ارتباطهما؟ (فيديو)
10:17 | 2021-10-11
عبده شاهين يودع "الهيبة" بصورة مع شريكته.. ومشاهد من كواليس المسلسل في الجزء الاخير
09:28 | 2021-10-11
شاهدوا أول صورة لنوال بري من كواليس تصوير مسلسل "عروس بيروت"!
08:15 | 2021-10-11
ممثلة لبنانية وبطلة مسلسل "الهيبة" تدخل القفص الذهبي... وعريسها ملاكم! (صور)
07:27 | 2021-10-11
الممثلة بونيتا سعادة تعبّر عن حزنها بصورة... خسرت والديها بأقل من سنّة: "تركتونا بكير"
06:58 | 2021-10-11
الموت يفجع الفنانة الشهيرة وزوجها الاعلامي بأعز الناس
فيديو
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
11/10/2021 18:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
11/10/2021 18:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
11/10/2021 18:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact