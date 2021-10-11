صورة متداولة لفنانة شهيرة حديث الجمهور.. هل اُصيبت بمرض البهاق؟

نفت الفنانة سهير رمزي، ما تردد على مدار الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت رمزي، في تصريح صحافي، أنّها استخدمت كريم، لحمايتها من الشمس، خلال قضائها إجازة الصيف في الساحل الشمالي، متابعة: "يبدو أنّ الكريم ده طلع غير صالح للاستخدام"، إذ تسبب في ظهور بقع بيضاء على جسدها.وأضافت أنّ حالتها تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ تتلاشى هذه البقع بمرور الوقت، إذ حرصت على طمأنة الجمهور، بقولها: "صحتي كويسة ولا داعي للقلق إطلاقًا".وكانت سهير رمزي، قد أثارت جدلًا واسعًا، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل، حيث اعتقد الجمهور إصابتها بمرض البهاق، بسبب ظهور بعض البقع البيضاء على وجهها.كانت خبيرة التجميل، إيمان يسري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة تجمعها مع سهير رمزي، أثارت تساؤلات قطاع كبير من الجمهور، حول حقيقة إصابتها بالبهاق في أجزاء كبيرة من جسدها.