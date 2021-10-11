جورج كلوني يبحث عن حياة هادئة لبلوغه الستين

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني، إنه لا يفكر في العمل بالسياسة لأنه يفضل "أن ينعم بحياة جميلة بدلاً من العمل المستمر".وأضاف كلوني: "لقد بلغت الستين هذا العام، والستون تغير الديناميكية نوعاً ما، وكان لي حديث مع زوجتي الحبيبة أمل، ونحن نعمل كثيراً، كما هو الحال لكلينا، وقلت إنه يجب أن نفكر في هذه السنوات بأن تكون سعيدة وهادئة وناجحة جداً".وتابع: "إذا كانت صحتنا جيدة، وهو ما نتمتع به، وعمري ستون عاماً فمازلت أستطيع لعب كرة السلة وعمل الكثير من الأشياء التي أحبها، هذا لا يعني عدم العمل لأن العمل مهم حقا لكلينا، لكنه (يعني) أيضاً التأكد من أننا نقضي الوقت معاً ومع عائلتنا".وذكر: "في عشرين عاما، سأبلغ الثمانين، وهذا رقم واقعي. لا يهم حجم ما تعمله، وما تتناوله، فأنت في سن الثمانين، لذا قلت إنه يجب أن نضمن أن نستمتع ونعيش هذه السنوات بأفضل طريقة ممكنة".وأوضح كلوني أنه "سوف ينظر في تقليل أعباء العمل الذي يقوم به، وبدلاً من القيام بثلاث وظائف في السنة، سأعمل عملاً واحداً، غير أنه أضاف أن "عدم العمل سيكون أمراً مزعجاً".