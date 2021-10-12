أديل تخرج عن صمتها بعد خمس سنوات

كشفت نجمة البوب البريطانية أديل عن الصعوبات التي واجهتها عند بلوغها الثلاثين والتي ألهمت مضمون ألبومها الجديد "30"، مدشنة عودتها بقوة إلى الساحة الفنية من خلال مقابلة مع مجلة "فوغ" تضمنت عدداً من الاعترافات.وتصدّرت المغنية اللندنية غلاف الطبعتين البريطانية والأميركية من المجلة الشهيرة التي نشرت مقابلة معها خرجت فيها عن صمت التزمته لخمس سنوات، حيث تحدثت عن طلاقها وعلاجها النفسي وفقدانها المذهل للوزن.