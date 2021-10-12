فنون ومشاهير

أشهر مصفف شعر لبناني يدخل قريباً القفص الذهبي للمرة الثانية.. هكذا طلب يد حبيبته (صور)

Lebanon 24
12-10-2021 | 03:00
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انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمصفف الشعر اللبناني طوني المندلق ظهر فيها وهو يطلب يد حبيبته ايلينا مصابني.

 

وبدا طوني الذي يعد من أشهر مزيني الشعر في لبنان والوطن العربي وهو مصفف شعر المشاهير سعيدا وظهر مع حبيبته بأجواء رومنسية تغمرهما الورود من كل صوب.

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يُذكر ان طوني كان قد فقد زوجته جيزال حرفوش عام 2018 بعد صراع مع المرض، ولديه 3 أبناء.

 

مبروك من "لبنان 24".

المصدر: "رصد" لبنان 24

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