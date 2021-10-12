قُبلة أمل علم الدين وجورج كلوني تُشعل المواقع.. وحذاؤها كاد يضعها في موقف محرج (صور)

حضر النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين مهرجان لندن السينمائي لمشاهدة فيلمه " The Tender Bar".

و حرصت أمل على تقديم الدعم لكلوني، وكان واضحاً الانسجام بين الزوجين خصوصاً عندما قبّلا بعضهما على السجادة الحمراء.

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وبدا جورج وأمل يشعران بالسعادة معاً أكثر من أي وقت مضى عندما وصلا لحضور عرض الفيلم، حتى أن الممثل العالمي تدخل لمساعدة زوجته بعدما علق فستانها في حذائها، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.