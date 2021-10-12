مسلسل جديد يجمع 3 ممثلين درجة أولى!

بعد إنهائها تصوير مسلسل "شهر 10" الخاص بالتوعية من سرطان الثدي، غادرت النجمة كاريس بشار إلى اسطنبول لمتابعة تفاصيل اتفاقها مع شركة إنتاج عربية للبدء بتصوير مسلسل جديد مقتبس عن مسلسل تركي.

وعلمت "نواعم" أن النجمة كاريس بشار موجودة هذه الأيام في تركيا، والسبب هو البدء بتصوير مسلسل جديد لا عنوان له حتى الساعة، لكنه مقتبس عن مسلسل تركي عُرض قبل وقت بعنوان "جرائم بسيطة" يروي قصة أربع فتيات كن على صداقة، افترقن بعد سنوات الدراسة ثم التقين مجدداً ليعاد فتح جريمة حصلت قبل سنوات ويتضح تورطهن في هذه القضية.

نجوم العمل

ستشارك كاريس بشار دور البطولة إلى جانب مواطنتها ديمة قندلفت، والممثل قيس الشيخ نجيب، وعُلم أيضاً موافقة الممثل السوري سامر المصري على الانضمام لفريق المسلسل، ومن لبنان اختيرت الممثلة ندى ابو فرحات أيضاً ضمن البطولة، على أن يبدأ التصوير الاسبوع المقبل في اسطنبول ويستمر حتى مطلع السنة المقبلة.