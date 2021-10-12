ابنة عمرو دياب تحتفل بعيده الـ60 بطريقة مميزة!

حرصت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، على الاحتفال بعيد ميلاد والدها الـ60، وذلك بطريقتها الخاصة.

ونشرت كنزي، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام"، مجموعة صور تجمعها بوالدها، وعلقت عليها كاتبة: "كل سنة وأنت طيب".

وكنزي هي الابنة التوأم لشقيقها عبد الله، من زوجة عمرو دياب الثانية زينة عاشور، ولها شقيقة ثالثة هي جانا.

يذكر أن النجم عمرو دياب، حقق الصعود إلى القمة والتربع عليها سنوات طويلة، من خلال العديد من الألبومات الغنائية الناجحة منها، "ميال"، "نور العين"، "عودوني"، "قمرين"، "تملي معاك"، "ليلي نهاري"، "الليلة دي"، "بناديك تعالى"، "الليلة"، "أحلى وأحلى"، "معدي الناس"، بالإضافة إلى أغنياته وكليباته المنفردة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

كما كان له عدة مشاركات سينمائية من خلال عدة أفلام والتي تحسب له ضمن مسيرته الفنية، ورصيده السينمائي لا يتعدى أربعة أفلام حتى وقتنا الحالي، ولكنه ترك بصمة للمشاهدين من خلال أدواره التي مازالت محفورة في ذاكرة كل محبيه.