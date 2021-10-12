فنون ومشاهير

آخر أفلام دلال عبد العزيز يطرح خلال أيام

Lebanon 24
12-10-2021 | 23:00
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قرّرت الشركة المنتجة لفيلم "فرق خبرة" الذي يقوم ببطولته محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز طرح العمل في دور العرض خلال الأيام القادمة.
ويعد الفيلم هو آخر أعمال عبدالعزيز قبل رحيلها بسبب تداعيات "كورونا"، ومن المقرر أن يوجه طاقم العمل الشكر للفنانة الراحلة على التتر.
فيلم "فرق خبرة" الذي كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، يشارك في بطولته محمود البزاوي، وطه دسوقي، وسنيتا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.
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