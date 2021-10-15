تجاهلته يسرا وأطفأوا الأنوار عليه... ماذا حصل مع محمد رمضان؟

الفنان المصري محمد رمضان، قدم في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الخامس، مساء أمس الخميس استعراض "جو البنات" والذي شاركت فيه الفنانة ميس حمدان كموديل، بمشاركة ريد وان، ونعمان بلعياشي، تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

إلا أن تقديم رمضان للاستعراض لم يمر بسلام حيث استنكر رواد موقع تويتر، فقرة محمد رمضان، وانتقد كثيرون الأغنية التي قدمها في الحفل معبرين عن استنكارهم لاختيار الأغنية والتي ليس لها أي علاقة بالمهرجان، وتجاهل مطربين كبار.

أما أكثر التعليقات بين مستخدمي الموقع كان عن تجاهل يسرا وسميح ساويرس لتقديم محمد رمضان قبل تقديم استعراضه الغنائي على المسرح، إذ أكد البعض تعمد يسرا رفض تقديم رمضان، خاصة أنها صعدت على المسرح مع المهندس سميح ساويرس وقالت إنها لا تعرف سبب صعودها، مشيرة إلى أنها تعتبرها فرصة لتهنئة السقا بتكريمه ثم غادرت وقدمت المذيعة ناردين فرج محمد رمضان.

لكن أكثر ما أثار حدة الموقف هو قطع الأنوار فور انتهاء محمد رمضان من استعراضه الغنائي، من دون إتاحة الفرصة له للحديث، وهو ما أثار استنكار البعض.