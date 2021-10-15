فنون ومشاهير

على الرغم من انها خطفت الأنظار بجمالها في مصر.. نادين نسيب نجيم مقهورة وزعلانة! (صور)

Lebanon 24
15-10-2021 | 04:17
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أشعلت الممثلة نادين نسيب نجيم مواقع التواصل في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، أمس الخميس، الا انها لم تستطع أن تخفي حزنها العميق على ما جرى في لبنان وتحديداً في بيروت من أحداث دامية.

 

فقد ظهرت نادين في المهرجان الذين ضم عدداً كبيراً من نجوم العالم العربي، حزينة، تبتسم لعدسات الكاميرات بصعوبة، بينما تألقت بفستان ذهبي اللون من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

 

 
 

وبدا الحزن واضحاً عليها، كما كشفت عبر خاصية الستوري في حسابها على إنستغرام، أنها لم تستطع إخفاء ألمها، وقالت: "كل الناس سألوني ليش زعلانة.. قلتلن مقهورة عندي غصة بقلبي على كل شي عم يصير". في إشارة منها لما شهدته الطيونة أمس من أحداث دامية واشتباكات.

 
 
المصدر: العربية
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