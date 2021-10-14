بعد أحداث الطيونة .. راغب علامة: لبنان لن يستقيم قبل تغيير النظام الفاشل

إعتبر السوبر ستار راغب علامة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في منطقة الطيونة أن لبنان لن يستقيم قبل تغيير النظام المبني على "ديمقراطية وحرية" .
ووصف راغب النظام في تغريدة له عبر "تويتر" أنه نظام السرق والنهب والتآمر والإجرام والخيانة والاستقواء على المواطن الضعيف .
وكتب راغب: "لبنان لن يستقيم قبل تغيير هذا النظام الفاشل المبني على "ديمقراطية وحريّة" السرقة والنهب والتآمر والإجرام والخيانة والاستقواء على المواطن الضعيف!".
وختم: "مع هذه الطبقة لبنان قد وصل الى الحضيض وان يعود الى سابق عهده قبل رحيل المتآمرين على الوطن ومحاسبتهم ننتظر حكم الله عزّ وجلّْ ".
لبنان لن يستقيم قبل تغيير هذا النظام الفاشل المبني على "ديمقراطية وحريّة" السرقة والنهب والتآمر والإجرام والخيانة والاستقواء على المواطن الضعيف! مع هذه الطبقة لبنان قد وصل الى الحضيض وان يعود الى سابق عهده قبل رحيل المتآمرين على الوطن ومحاسبتهم 🙏 ننتظر حكم الله عزّ وجلّْ pic.twitter.com/QDmOBly3Mt
— RaghebAlama (@raghebalama) October 15, 2021
لبنان لن يستقيم قبل تغيير هذا النظام الفاشل المبني على "ديمقراطية وحريّة" السرقة والنهب والتآمر والإجرام والخيانة والاستقواء على المواطن الضعيف! مع هذه الطبقة لبنان قد وصل الى الحضيض وان يعود الى سابق عهده قبل رحيل المتآمرين على الوطن ومحاسبتهم 🙏 ننتظر حكم الله عزّ وجلّْ pic.twitter.com/QDmOBly3Mt