فنون ومشاهير

بعد أحداث الطيونة .. راغب علامة: لبنان لن يستقيم قبل تغيير النظام الفاشل

Lebanon 24
14-10-2021 | 17:30
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إعتبر السوبر ستار راغب علامة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في منطقة الطيونة أن لبنان لن يستقيم قبل تغيير النظام المبني على "ديمقراطية وحرية" .

ووصف راغب النظام في تغريدة له عبر "تويتر" أنه نظام السرق والنهب والتآمر والإجرام والخيانة والاستقواء على المواطن الضعيف .

وكتب راغب: "لبنان لن يستقيم قبل تغيير هذا النظام الفاشل المبني على "ديمقراطية وحريّة" السرقة والنهب والتآمر والإجرام والخيانة والاستقواء على المواطن الضعيف!".

وختم: "مع هذه الطبقة لبنان قد وصل الى الحضيض وان يعود الى سابق عهده قبل رحيل المتآمرين على الوطن ومحاسبتهم ننتظر حكم الله عزّ وجلّْ ".

 
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