إعلامي شهير ينتقل من الـ"ال بي سي" إلى الـ"أم تي في"! (صورة)

أعلنت صفحة "Lebanese Basketball" المتخصصة بكرة السلة في لبنان، عن انتقال الاعلامي والمعلّق الرياضي، غياث ديبرا من الـ"ال بي سي" إلى قناة الـ"أم تي في".

والجدير بالذكر أن الـ"أم تي في" فازت بحقوق النقل المباشر لمباريات دوري كرة السلة في لبنان.