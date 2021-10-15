فنون ومشاهير

ممثل لبناني معروف يُعلن عن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة... وهذا ما طلبه من اللبنانيين

Lebanon 24
15-10-2021 | 06:29
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كشف الممثل وجيه صقر عبر "صوت لبنان" أنه سيُعلن عن ترشحه رسميًا للانتخابات النيابية المقبلة، عن دائرة كسروان -جبيل، خلال مؤتمر صحافي سيعقده الأحد من ساحة الثورة في وسط بيروت يشرح فيه برنامجه الانتخابي، طالبا من الناس التفتيش عن مرشحي الثورة لانتخابهم، واعطاء فرصة للتغيير ولقيام دولة مدنية.
المصدر: صوت لبنان
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