ممثل لبناني معروف يُعلن عن ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة... وهذا ما طلبه من اللبنانيين

كشف الممثل وجيه صقر عبر "صوت لبنان" أنه سيُعلن عن ترشحه رسميًا للانتخابات النيابية المقبلة، عن دائرة كسروان -جبيل، خلال مؤتمر صحافي سيعقده الأحد من ساحة الثورة في وسط بيروت يشرح فيه برنامجه الانتخابي، طالبا من الناس التفتيش عن مرشحي الثورة لانتخابهم، واعطاء فرصة للتغيير ولقيام دولة مدنية.