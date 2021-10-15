أغنية أديل الجديدة تحصل على أكثر من 18 مليون مشاهدة في ساعاتها الأولى

كشفت المغنية البريطانية، أديل أدكنز، عن أغنيتها الأولى منذ ست سنوات بعنوان "Easy On Me"، ونشرت مقطع فيديو لها على موقع "يوتيوب".في غضون ساعات قليلة، حصد الفيديو أكثر من 18 مليون مشاهدة ونحو مليون ونصف إعجاب. وكتب المعجبون في التعليقات: "مرحبًا بك مرة أخرى، يا كوين!"، "شكرًا على عودتك".في إعلانها عن ألبومها الأول منذ ست سنوات، كتبت أديل أن تلك السنوات كانت أكثر "فترات اضطراب" في حياتها، لكنها تعاملت مع الصعوبات، وتشعر الآن بسلام أكثر من أي وقت مضى.