فنون ومشاهير

قذيفة "بي-7" تُصيب منزل فنان لبناني خلال اشتباكات الطيونة... وفيديو يكشف الاضرار

Lebanon 24
15-10-2021 | 07:30
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نشر الممثل اللبناني أبو طلال الصيداوي فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، أعلن فيه عن إصابة مطبخ منزله، بقذيفة "بي-7"، خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت يوم أمس في الطيونة وجوارها. 
 

وظهر في الفيديو الضرر الكبير في منزل الممثل اللبناني، وقال إنه لم يكن في المنزل فور اندلاع الاشتباكات.
 
 
 
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