قذيفة "بي-7" تُصيب منزل فنان لبناني خلال اشتباكات الطيونة... وفيديو يكشف الاضرار

نشر الممثل اللبناني أبو طلال الصيداوي فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، أعلن فيه عن إصابة مطبخ منزله، بقذيفة "بي-7"، خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت يوم أمس في الطيونة وجوارها.





وظهر في الفيديو الضرر الكبير في منزل الممثل اللبناني، وقال إنه لم يكن في المنزل فور اندلاع الاشتباكات.