فنون ومشاهير

صورة جديدة لنوال بري من كواليس "عروس بيروت"... ظهرت مع هذا الممثل السوري

Lebanon 24
15-10-2021 | 08:00
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نشرت الاعلامية نوال بري صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من كواليس مسلسل "عروس بيروت" الذي تشارك فيه، في تجربتها الاولى في عالم التمثيل.
 
وظهرت بري مع الممثل السوري فارس ياغي، وعلّقت على الصورة قائلة: "وقف تضحكني".
 
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نوال بري

عروس بيروت

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