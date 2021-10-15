فنون ومشاهير

تسريب صورة لـ نيكول كيدمان وهي تستحم

Lebanon 24
15-10-2021 | 12:26
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية نيكول كيدمان وهي تستحم، إذ تبين أن الصورة قديمة وتعود لأحد أعمالها التمثيلية.
 

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​نيكول كيدمان

استحمام

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