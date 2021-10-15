23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إبنة فادي شربل وكارين رزق الله متكئة على كتف شاب...هكذا ظهرا (صورة)
Lebanon 24
15-10-2021
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة اللبنانية ناديا شربل، إبنة الممثلين اللبنانيين كارين رزق الله وفادي شربل، صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مستخدمة خاصية "الستوري"، حيث ظهرت وهي متكئة على كتف شاب.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أممي: على المجتمع الدولي دعم لبنان في وضعه المتأزم
Lebanon 24
مسؤول أممي: على المجتمع الدولي دعم لبنان في وضعه المتأزم
16/10/2021 00:53:04
16/10/2021 00:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعودي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قاله وزير خارجية المملكة
Lebanon 24
كلامٌ سعودي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قاله وزير خارجية المملكة
16/10/2021 00:53:04
16/10/2021 00:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية السعودية يقول إن لبنان بحاجة إلى تغيير فعلي والمسؤولية على قادته (رويترز)
Lebanon 24
وزير خارجية السعودية يقول إن لبنان بحاجة إلى تغيير فعلي والمسؤولية على قادته (رويترز)
16/10/2021 00:53:04
16/10/2021 00:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شكلٌ جديد لبطاقات التشريج في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
شكلٌ جديد لبطاقات التشريج في لبنان.. هكذا أصبحت
16/10/2021 00:53:04
16/10/2021 00:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ناديا شربل
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
04:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج بخيلة أكثر من غيرها.. من هي؟
Lebanon 24
أبراج بخيلة أكثر من غيرها.. من هي؟
00:00 | 2021-10-15
15/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
11:38 | 2021-10-15
15/10/2021 11:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-10-15
نجمة شهيرة تدعو الأهل لمنع أطفالهم مشاهدة هذا المسلسل
15:30 | 2021-10-15
هيفا ماجيك بإطلالة جريئة (صورة)
15:27 | 2021-10-15
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
14:00 | 2021-10-15
ما هو سرّ تغير ملامح قصي خولي؟ (فيديو)
12:55 | 2021-10-15
ليلى علوي تتعرض لموقف محرج (فيديو)
12:47 | 2021-10-15
بلقيس تكشف عن تدهور في حالتها الصحية (فيديو)
فيديو
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 00:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
16/10/2021 00:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
16/10/2021 00:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact