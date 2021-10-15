إبنة فادي شربل وكارين رزق الله متكئة على كتف شاب...هكذا ظهرا (صورة)

نشرت الممثلة اللبنانية ناديا شربل، إبنة الممثلين اللبنانيين كارين رزق الله وفادي شربل، صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مستخدمة خاصية "الستوري"، حيث ظهرت وهي متكئة على كتف شاب.