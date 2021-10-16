فنون ومشاهير

سيارته تحطمت بالكامل: بعد نجاته بأعجوبة من حادث مروع.. هذه حالة وائل كفوري الصحية (صور)

Lebanon 24
16-10-2021 | 02:00
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تعرض الفنان وائل كفوري مساء أمس الجمعة لحادث سير مروع وقع على أوتوستراد جبيل أدى إلى تحطم سيارته بالكامل، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.

 
 

وأكدت معلومات صحافية ان وائل ارتطم بحاجز من الحجارة الاسمنتية الموجودة على الطريق، ما أدى الى تحطم الجهة الأمامية لسيارته بشكل كامل.

 

وأكد مصدر طبي لسكاي نيوز عربية أن "وائل بخير يعاني من بعض الرضوض، ودخل قسم الطوارئ وخضع للفحوصات المخبرية اللازمة والصور الشعاعية"، للتأكد من صحته.

 

كما أكد الاعلامي ايلي باسيل عبر صفحته على انستغرام أن وائل بخير، وتعرض لبعض الخدوش والرضوض.

 

وأظهرت الصور المتداولة على السوشيال ميديا من الحادث سيارة وائل والضرر الكبير التي لحق بها، وهو ما أثار قلق محبيه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه والدعاء له بالسلامة.

 

 

 
 
 
المصدر: لها
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