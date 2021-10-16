فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء والضرب وتُنقل إلى المستشفى.. حالتها سيئة! (صور)

Lebanon 24
16-10-2021 | 03:00
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نشرت الفنانة دوللي شاهين، صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي تستلقي على السرير في المستشفى، بعد اعتداء أشخاص عليها بالضرب.

 

A post shared by دوللي شاهين (@dollyshahine)


 

وأُصيبت دوللي نتيجة ذلك بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها ووجهها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي لعلاج.

 

 

وأعلن عصام ميلاد نصرالله، مدير أعمال دوللي تعرضها للاعتداء بالضرب الخميس 14 تشرين الأول.

 

وكتب في تعليقه على صورها: "حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين.. أصيبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى؛ بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها".

 

وكانت دوللي  تواصل تصوير مشاهد دورها في مسلسل "المماليك"، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها فى العمل المقرر عرضه فى شهر كانون الأول المقبل.

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