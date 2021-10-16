فنون ومشاهير

تفاصيل جديدة عن حادث وائل كفوري المروع: طار خارج السيارة من شدة الاصطدام.. وصديقة كانت معه!

Lebanon 24
16-10-2021 | 04:00
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تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع مساء أمس الجمعة على أوتوستراد جبيل نقل على اثره الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث يمكث في العناية المشددة حاليا. 

 

وكان الصديق المقرب لوائل كفوري، الشاعر حبيب بو أنطون، قد طمأن جمهوره بعد الحادث الذي تعرض له، وغرد على تويتر قائلا: ‏"وائل بخير شكرا يا عدرا".

 

بدوره أكد مصدر مطلع ان كفوري كان بصحبة صديقه له، وقد تم نقلها الى المستشفى، الا ان حالتها الصحية جيدة .

 

 
 

وتابع المصدر ان الحادث كان مروعا ، حتى ان وائل قذف خارج السيارة من شدة الاصطدام.

 

واستكمل المصدر ان وائل بحالة حيدة رغم تواجده في العناية المشددة حالياً، إلا أنه بكامل وعيه .

المصدر: البوابة
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