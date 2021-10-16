فنون ومشاهير

"للموت" راجع أقوى بكتير.. "هادي" يقع في فخّ "ريم" مجدّداً!

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:00
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نشرت مؤخرا الكاتبة نادين جابر صورة تجمع بين الممثلة ماغي بو غصن وزميلتها دانييلا رحمة، وقالت: "سحر وريم راجعين أقوى من الأول"، لترد عليها ماغي بو غصن في التعليقات بالقول "أقوى بكتير".

 

كلام نادين جابر جاء بعد أسبوعين من إعلان المخرج فيليب أسمر البدء بتصوير الجزء الثاني من المسلسل، حيث أوكلت إليه مهمة الإشراف عليه، وهو للكاتبة كلوديا مرشليان، ويحاول فيليب أسمر استحداث مجموعة من المواقف والأدوار الحماسية ليخرج بنص وعمل يستحق أن ينال نصيبه بعد نجاحه في الموسم الماضي وتحقيقه متابعة واسعة قضت بتقديم جزء ثانٍ.

 

وعلمت "نواعم" أن دور الممثل خالد القيش انتهى في الجزء الأول وسيُعلن في الجزء الثاني عن سفره بعد كشف لعبة "سحر ريم" وسفرهما إلى باريس، في وقت سيكون محمد الأحمد في دور مشوق جداً باحثاً عنهما للانتقام.

وتؤكد معلومات خاصة أن الأحمد سيقع مجدداً في خداع ريم التي تكشف أنها فعلاً أحبّته وهي إلى ذلك كانت ستخبره الحقيقة لكنه اكتشف اتفاقها مع سحر قبل ذلك، ما صعّد حدة المواجهة في الجزء الأول.

المصدر: نواعم
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