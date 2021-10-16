26
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ميا خليفة تكشف عن تعرضها لـ"الاستغلال": أريد حماية النساء الأخريات
Lebanon 24
16-10-2021
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
جاء في الحرة:
"أريد حماية النساء الأخريات"، بهذه العبارة تتحدث، نجمة أفلام البالغين السابقة، ميا خليفة عن تجربتها في صناعة أفلام البالغين، التي تصفها بأنها "قصة تحذيرية" تريد منها أن تنبه عن مخاطر هذه التجربة، والاستغلال الذي تعرضت له، على حد قولها.
وقالت خليفة (28 عاما)، لموقع "ياهو لايف"، إنها كانت تكافح بثقة، وقامت ببطولة 12 فيلما حصدت اليوم أكثر من مليار مشاهدة على موقع "بورن هاب"، ولكنها لم تستفيد من هذه المشاهدات على الصعيد المالي.
وكسبت خليفة 1000 دولار أميركي فقط لكل فيلم، أو ما مجموعه 12000 دولار أميركي للأفلام التي لعبت دور البطولة فيها. وفي وقت وصلت أرباح مقاطع الفيديو الخاصة بها ملايين الدولارات، إلا أنه نظرا للعقد الذي وقعته، لا تكسب خليفة أي أموال إضافية، بحسب قولها.
كما لا تملك خليفة أي ملكية لمقاطع الفيديو والصور الموجودة على الإنترنت، وهو المحتوى الذي تكافح من أجل إزالته.
وشددت خليفة على أن هذه العقود تتضمن الكثير من المصطلحات اللغوية والثغرات والطرق الملتوية التي تجعل موقعيها "ضحايا"، معتبرة أن "أي شخص ليس لديه خلفية قانونية لن يفهم البنود المذكورة".
خليفة، التي تقول إنها قلقة على صحتها النفسية والعقلية، تعزز تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي (لديها أكثر من 53 مليون متابع في انستغرام وتيك توك) للتفاعل مع نساء أخريات يشاركن تجربتهن بـ"الاستغلال".
وقالت: "أستمد ثقتي من تجارب النساء اللواتي مررن بأمور أسوأ بكثير مما مررت به، لاسيما اللواتي يتمتعن بالشجاعة الكافية لإظهار وجوههن على الإنترنت ومشاركة تجاربهن".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
11:38 | 2021-10-15
15/10/2021 11:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
13:57 | 2021-10-15
15/10/2021 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
14:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي سيؤثر على لبنان.. إليكم موعد الأمطار
Lebanon 24
منخفض جوي سيؤثر على لبنان.. إليكم موعد الأمطار
07:34 | 2021-10-15
15/10/2021 07:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:55 | 2021-10-16
كيف علقت أنجيلا بشارة على حادث وائل كفوري المروع؟ (صورة)
05:49 | 2021-10-16
عارضة أزياء سعودية بإطلالة خارجة عن المألوف (صورة)
05:00 | 2021-10-16
مُجدداً نسرين طافش تُثير الجدل.. ظهرت بروب النوم! (صور)
04:00 | 2021-10-16
تفاصيل جديدة عن حادث وائل كفوري المروع: طار خارج السيارة من شدة الاصطدام.. وصديقة كانت معه!
03:00 | 2021-10-16
فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء والضرب وتُنقل إلى المستشفى.. حالتها سيئة! (صور)
02:00 | 2021-10-16
سيارته تحطمت بالكامل: بعد نجاته بأعجوبة من حادث مروع.. هذه حالة وائل كفوري الصحية (صور)
فيديو
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
16/10/2021 13:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 13:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
16/10/2021 13:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact