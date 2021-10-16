فنون ومشاهير

كيف علقت أنجيلا بشارة على حادث وائل كفوري المروع؟ (صورة)

Lebanon 24
16-10-2021 | 05:55
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علقت طليقة الفنان وائل كفوري أنجيلا بشارة على حادث السير المروع الذي واجه كفوري، ناشرة صورة للقديسة رفقا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وكتبت عليها قائلة: "الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله".
 
 
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