كيف علقت أنجيلا بشارة على حادث وائل كفوري المروع؟ (صورة)

علقت طليقة الفنان وائل كفوري أنجيلا بشارة على حادث السير المروع الذي واجه كفوري، ناشرة صورة للقديسة رفقا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وكتبت عليها قائلة: "الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله".