فنون ومشاهير

هل تواجدت حبيبة وائل كفوري معه أثناء الحادث؟

Lebanon 24
16-10-2021 | 06:32
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أكد موقع "الفن" أن حبيبة وائل كفوري شانا عبود كانت برفقته في السيارة، عندما وقع الحادث، ونقل الإثنان إلى مستشفى ماريتيم، بعد إصابتها برضوض.
وكان قد تعرّض وائل لحادث سير مروع على طريق جبيل الأتوستراد الشرقي، باتجاه بيروت.
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شانا عبود

وائل كفوري

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