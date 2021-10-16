هل تواجدت حبيبة وائل كفوري معه أثناء الحادث؟

أكد موقع "الفن" أن حبيبة وائل كفوري شانا عبود كانت برفقته في السيارة، عندما وقع الحادث، ونقل الإثنان إلى مستشفى ماريتيم، بعد إصابتها برضوض.

وكان قد تعرّض وائل لحادث سير مروع على طريق جبيل الأتوستراد الشرقي، باتجاه بيروت.