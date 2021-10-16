رقصة جمال سليمان تثير التساؤلات... هل كان مخموراً؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل السوري جمال سليمان أثناء حضوره حفلاً للفنان الإماراتي حسين الجسمي في القاهرة.

وظهر جمال وهو يرقص برفقة فتاة لا تعرف هويتها، وكانت زوجته تجلس على الطاولة وتصفق له، وأثار الفيديو حالة من الجدل الواسع بين المتابعين.فاعتبر بعضهم أن الفيديو طبيعي وعفوي، فيما شعر بعضهم الآخر أنه كان تحت تأثير الكحول.