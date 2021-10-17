ظهرت ببطن مكشوف... ملكة جمال لبنان السابقة مع حبيبها الوسيم في أحد الملاهي الليلية!

نشر حبيب ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة تجمعه بها يوم أمس، خلال قضائهما سهرة، في أحد الملاهي الليلية.

وقد ظهرت رزق ببطن مكشوف، وسروال ضيّق إلى جانب حبيبها.