فنون ومشاهير

ظهرت ببطن مكشوف... ملكة جمال لبنان السابقة مع حبيبها الوسيم في أحد الملاهي الليلية!

Lebanon 24
17-10-2021 | 01:50
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نشر حبيب ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة تجمعه بها يوم أمس، خلال قضائهما سهرة، في أحد الملاهي الليلية.
 
وقد ظهرت رزق ببطن مكشوف، وسروال ضيّق إلى جانب حبيبها.
 
 
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ساندرا رزق

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