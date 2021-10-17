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فنون ومشاهير
ظهرت ببطن مكشوف... ملكة جمال لبنان السابقة مع حبيبها الوسيم في أحد الملاهي الليلية!
Lebanon 24
17-10-2021
|
01:50
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نشر حبيب ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة تجمعه بها يوم أمس، خلال قضائهما سهرة، في أحد الملاهي الليلية.
وقد ظهرت رزق ببطن مكشوف، وسروال ضيّق إلى جانب حبيبها.
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