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فنون ومشاهير
نجوى كرم لنوال الزغبي: "إنت خط أحمر"
Lebanon 24
17-10-2021
|
05:00
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توجهت الفنانة نجوى كرم للفنانة نوال الزغبي، وكتبت عبر حسابها على "تويتر" قائلة:
"اللي وصلتيلو يا حبيبة قلبي، وصلتيلو عن إستحقاق وجدارة وبتستاهلي، وبالنسبة الي أنت كمان خط أحمر".
لترد نوال: "كبيرة كتير باخلاقك وفنك وقلبك".
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