نجوى كرم لنوال الزغبي: "إنت خط أحمر"

توجهت الفنانة نجوى كرم للفنانة نوال الزغبي، وكتبت عبر حسابها على "تويتر" قائلة:



"اللي وصلتيلو يا حبيبة قلبي، وصلتيلو عن إستحقاق وجدارة وبتستاهلي، وبالنسبة الي أنت كمان خط أحمر".

لترد نوال: "كبيرة كتير باخلاقك وفنك وقلبك".