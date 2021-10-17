اليكم آخر تطورات حالة وائل كفوري الصحية.. وشاهد عيان يروي التفاصيل: هكذا وقع بحفرة كبيرة

بعد تعرضه الى حادث سير مروع ليل الجمعة نُقل على أثره الى مستشفى سيّدة المعونات في جبيل، خرج الفنان وائل كفوري من المستشفى اليوم الأحد، بعد الاطمئنان على صحته.

وتعرّض كفوري لرضوضٍ في جسمه ووجهه استوجبت إبقاءه في المستشفى ليومين، في وقتٍ طمأن عددٌ من المقرّبين منه بأنّ حالته الصحيّة مستقرّة وهو بخير.