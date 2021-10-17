فنون ومشاهير

اليكم آخر تطورات حالة وائل كفوري الصحية.. وشاهد عيان يروي التفاصيل: هكذا وقع بحفرة كبيرة

Lebanon 24
17-10-2021 | 06:35
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بعد تعرضه الى حادث سير مروع ليل الجمعة  نُقل على أثره الى مستشفى سيّدة المعونات في جبيل، خرج الفنان وائل كفوري من المستشفى اليوم الأحد، بعد الاطمئنان على صحته. 
 
وتعرّض كفوري لرضوضٍ في جسمه ووجهه استوجبت إبقاءه في المستشفى ليومين، في وقتٍ طمأن عددٌ من المقرّبين منه بأنّ حالته الصحيّة مستقرّة وهو بخير.
 
وأوضح موقع "ET بالعربي" أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته كما أفاد شاهد عيان. ونقل الموقع عن الشاهد قوله إنه تم نقل النجم اللبناني مع حبيبته شانا عبود التي كانت برفقته إلى المستشفى، وكان واعياً وبحالة جيدة.
 
 
 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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