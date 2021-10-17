خالد سليم يرتدي أغلى بدلة في الجونة.. لن تصدقوا سعرها!

خطف النجم المصري خالد سليم الإنتظار خلال مشاركته مع زوجته خيرية هشام حفل افتتاج مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، ببدلة سوداء فخمة.واختار النجم المصري إطلالة مختلفة في غاية الفخامة حملت توقيع مصممة الأزياء المصرية مارغو حنا مؤسسة دار أزياء Margo Hanna Designs ومؤلفة من قميص أبيض فتحت أزراره العلوية وبنطال أسود أنيق، مع جاكيت سوداء بتصميم مميّز زيّنت ياقتها بفصوص من الألماس من Jewelry Box.وقد بلغت قيمة المجوهرات التي زيَّنت الجاكيت ما يقارب المليون دولار، لتكون بذلك أغلى إطلالة يرتديها فنان في مهرجان الجونة السينمائي.بدورها، كشفت زوجة سليم أن البدلة مُرصة بالألماس الحر 80 قيراط حول الياقة والأكمام، وجاءت باللونين الأبيض والأسود.