فنون ومشاهير

ياسمين صبري تتعرّض لهجوم عائلي واتهامات بالجحود

Lebanon 24
18-10-2021 | 01:00
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واجهت الفنانة ياسمين صبري حالة شديدة من الهجوم من والدها أشرف صبري خلال الساعات الماضية بسبب سوء معاملتها لأسرتها، على حد وصفه، وكان آخرها حفل زفاف نجله الأكبر بلال الذي رفضت حضوره أو تهنئته.
وقال الوالد إن "معاملة ياسمين له وشقيقها الأكبر تغيرت خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "ابنه بكى في حفل زفافه لإهمال شقيقته له وعدم حضورها أو تهنئته، ممّا تسبّب في أزمة نفسية كبيرة للعائلة".
واتّهم صبري ابنته ياسمين بالجحود" تجاه أسرتها، مشيرا إلى أن "كثرة الأموال التي تمتلكها حاليا هي سبب تغيّرها وبعدها عن أقرب الناس إليها".
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