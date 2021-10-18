ميريام فارس تُشعل المواقع برقصها وهي تغطي رأسها بمنديل.. شاهدوا الفيديو الذي حقق مليون مشاهدة

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو عبر حسابها على تطبيق إنستغرام ظهرت فيه وهي ترقص وتغطي رأسها بمنديل.

وأرفقت ميريام الفيديو بالتعليق الآتي: "عاش اللي يرقص سامري من أفراح الهتمي في الدوحة ألف مبروك لأجمل عروسين شما و حمد".

وحقق الفيديو إنتشارا كبيار ومشاهدات وصلت لـ أكثر من مليون مشاهدة عبر حسابها الرسمي على انستغرام خلال ساعات قليلة.

وأثنى الجمهور على رقصة ميريام وإتقانها بشكل جيد للرقصة التقليدية بدول الخليج العربي.