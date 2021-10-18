بعد خبر تعرضها لاعتداء وحشي.. بلاغ ضد فنانة لبنانية بتهمة الكذب والمطالبة بترحيلها من مصر!

أخبار الاعتداء على الفنانة دوللي شاهين الذي ثبت عدم صحته تسبب في تقدّم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضدها بتهمة الادعاء بأنها تعرضت لاعتداء وحشي من مجهولين، وثبوت كذب ادعائها، وأنها كانت مجرد دعاية للمسلسلات الجديدة.

وقال محفوظ في بلاغه: "ما زال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوأ ما فينا، فقد ادعت ممثلة لبنانية تُدعى دوللي شاهين بتعرضها إلى اعتداء وحشي من مجهولين، وأثارت الذُعر بين نُفوس المُواطنين، وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي، وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية لمسلسل تعمل عليه الفنانة".

وأضاف: "تلك الأفعال المُستهترة، تُمثل جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السُلطات، وأن من أخبر بهذا الخبر الكاذب بسوء نية يستحق العقوبة المقررة، حيث جرى في المادة 305 من قانون العقوبات، أنه من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور، ولم يقم دعوى بما أخبر به، وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على أن أركان البلاغ الكاذب هي، الإبلاغ للجهات بسوء نيه وبقصد بواقعة ثبت كذبها كانت تستوجب عقاب فاعلها".

وأردف محفوظ في بلاغه ضد دوللي شاهين، أنها تستحق العقوبة المقررة بنص المادة 188 عقوبات: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام".

وطالب محفوظ في نهاية بلاغه الذي حمل رقم 134544 لسنة 2021 عرائض النائب العام بتطبيق نصوص مواد الاتهام، ومنع دولي شاهين من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فورًا من مصر بعد مُحاكمتها، وتوقيع أقصى عُقوبة عليها، وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها في مصر، واتخاذ اللازم قانونا.