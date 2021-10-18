فيديو ضج مواقع التواصل.. شاهدوا لحظة لقاء هند صبري بخطيبها السابق باسل خياط وزوجته ورد فعلها

ضجت الصفحات الفنية بفيديو متداول من مهرجان الجونة السينمائي أظهر لحظة لقاء الممثلة التونسية هند صبري بخطيبها السابق الممثل السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان في مهرجان الجونة السينمائي.

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الفيديو أثار الجدل بشكل كبير بسبب العلاقة القديمة التي جمعت باسل وهند والتي تم تتويجها بخطوبة لمدة عامين ونصف قبل أن ينتهي الأمر بالانفصال بسبب غيرة باسل الشديدة بحسب تصريحات هند صبري في أحد البرامج الحوارية.

باسل خياط أكد بدوره أنه في تلك الفترة كان شديد الغيرة إلا أن الأمور تغيرت لاحقاً واصبح أكثر استيعاباً لأمور الحياة ونظرته تغيرت بالكامل لمثل هذه المواضيع. باسل وصف غيرته السابقة بـ المليئة بالغرور ولكنه في نفس الوقت نفى أن سبب عملها في المجال الفني كان له أثر في هذه الغيرة وصف منذ سنوات علاقته بـ هند أنها أصبحت صداقة فقط لا غير مشيراً إلى أنهما في كل مرة يتذكران خطوبتهما يبادران بالضحك معاً على تلك الايام.