فنون ومشاهير

فيديو ضج مواقع التواصل.. شاهدوا لحظة لقاء هند صبري بخطيبها السابق باسل خياط وزوجته ورد فعلها

Lebanon 24
18-10-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-876226-637701448397233407.jpg
Doc-P-876226-637701448397233407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ضجت الصفحات الفنية بفيديو متداول من مهرجان الجونة السينمائي أظهر لحظة لقاء الممثلة التونسية هند صبري بخطيبها السابق الممثل السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان في مهرجان الجونة السينمائي.

A post shared by One TV (@onetvlebanon)


 
 

الفيديو أثار الجدل بشكل كبير بسبب العلاقة القديمة التي جمعت باسل وهند والتي تم تتويجها بخطوبة لمدة عامين ونصف قبل أن ينتهي الأمر بالانفصال بسبب غيرة باسل الشديدة بحسب تصريحات هند صبري في أحد البرامج الحوارية.

 

باسل خياط أكد بدوره أنه في تلك الفترة كان شديد الغيرة إلا أن الأمور تغيرت لاحقاً واصبح أكثر استيعاباً لأمور الحياة ونظرته تغيرت بالكامل لمثل هذه المواضيع. باسل وصف غيرته السابقة بـ المليئة بالغرور ولكنه في نفس الوقت نفى أن سبب عملها في المجال الفني كان له أثر في هذه الغيرة وصف منذ سنوات علاقته بـ هند أنها أصبحت صداقة فقط لا غير مشيراً إلى أنهما في كل مرة يتذكران خطوبتهما يبادران بالضحك معاً على تلك الايام.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-10-18
04:00 | 2021-10-18
03:54 | 2021-10-18
02:09 | 2021-10-18
02:00 | 2021-10-18
01:00 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website