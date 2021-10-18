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العناية الإلهية تنقذ "أبو طلال" وهذا ما سيجمعه ب داليا أحمد !

محمد شعيب Mohammad Shouaib

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Lebanon 24
18-10-2021 | 07:30
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بعد أيام قليلة على إصابة منزله بأضرار جرّاء أحداث الطيونة ، كشف الممثل وسام سعد المعروف ب "أبو طلال الصيداوي " أن العناية الإلهية أنقذته بعد أن كان موجودا في منزله الكائن في عين الرمانة أثناء إندلاع المواجهات .
وأشار وسام في حديث خاص ل "لبنان24" الى أنه كان متواجداً في المنزل عند بدء إطلاق النار حيث جلس لساعة ونصف على الأرض يختبئ من مكان إلى مكان قبل أن يغادر المنزل عندما إشتدت المواجهات وأصابت شرفة منزله قذيفة B7 ليحترق بعدها مطبخه .
ووجّه وسام رسالة إلى طرفي النزاع قائلا" شبعنا دم واللبنانيون ، من مختلف الطوائف والمذاهب، باتوا مستائين من هذه الأحداث والفتن التي تعيدنا في الذاكرة إلى أحداث الحرب الأهليّة الأليمة".
أما عن جديده ، فكشف وسام أنه يستعد للمشاركة مع الإعلامية داليا أحمد في برنامجها الجديد "فشة خلق " الذي يعرض على قناة الجديد ،وهو برنامج سياسي يتحدّث عن وجع الناس وألمهم . ويطلّ أبو طلال في ختام البرنامج في فقرة ساخرة يطرح فيها بطريقته الساخرة والمعهودة مواضيع عدّة تخصّ الشعب اللبناني .
وأشاد وسام "بالتعاون مع الإعلامية داليا أحمد" ووصفها" بالصديقة ، الزميلة المحترمة والمخضرمة إخبارياً وسياسياً كما أنها محبوبة على شاشة الجديد ولذلك أتى التعاون مميّزا وكذلك الكيمياء بين أبناء المؤسسة الواحدة" .
وعن مشاركته في الدراما بعد أن عرف في الكوميديا ، كشف "أن البداية كانت صعبة خصوصاً أن المشاهد تعوّد على أبو طلال وليس على وسام سعد قبل أن يعود ويعتاد على ذلك".
إعتبر أنه" ليس هناك نجم أوحد للدراما في لبنان ، بل عدّة نجوم يتميّز كل واحد منهم بمواصفات مختلفة" .أما عن نجم الكوميديا الأوّل فاعتبر "أن فادي رعيدي هو أذكى نجوم الكوميديا في لبنان".


وعن الأزمة في لبنان وهجرة الكثير من الشباب اكد أنه لم يفكّر أبداً في الهجرة من قبل وأنه ما زال مصرّا على عدم مغادرة لبنان".
وردا على سؤال قال " لا أستثني أحدا من هذه الطبقة السياسية ، لكلهم يشبهون بعضهم البعض".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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محمد شعيب Mohammad Shouaib

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