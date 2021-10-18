فنون ومشاهير

إليسا: عم يربحونا جميلة إنو معهم سلاح .. ولهذا السبب عاتبة على جعجج (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2021 | 05:00
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أطلّت الفنانة إليسا في مداخلة هاتفيّة مع الإعلامي جورج صليبي مساء أمس الأحد ضمن برنامج " وهلق شو" عبر قناة "الجديد" وذلك تزامناً مع الذكرى الثانية لثورة 17 تشرين .

 

وأكّدت إليسا أن الثورة مستمرة وهي بدأت منذ عامين وستستمر من أجل التغيير وستكلفنا دماً وشهداء وإعتبرت أن المشكلة الأولى بالنسبة لها هو السلاح لأننا غير متساويين طالما هناك أناس تتحكم في البلد في قوّة السلاح .

السؤال الثاني من لقاء #اليسا على قناة #الجديد في ذكرى #١٧_تشرين @ALJADEEDNEWS @elissakh pic.twitter.com/8GBEkewUnO

 
 

كما إعتبرت إليسا أن ما حصل في الطيونة هو نتيجة الشحن الذي حصل قائلة: "هم يتحدثون معنا كأنهم آلهة وعم يربحونا جميلة انو معهم سلاح " كما إعتبرت أن التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت لن يصل إلى نتيجة .

 

وقالت إليسا انها عاتبة على الدكتور سمير جعجع لأنه أوصل الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة وإعتبرت أن هذا العهد هو الأسوء لأنه دمّر لبنان وسلّمنا إلى حزب يتحكم بنا حسب ما قالت .

 
 
 
 
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