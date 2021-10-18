فنون ومشاهير

بعد 11 عاماً.. سمر ومهند معاً من جديد وهكذا أصبح شكل الثنائي الاشهر (صور)

Lebanon 24
18-10-2021 | 08:00
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بعد أن نجحا معاً قبل سنوات طويلة وارتبط اسم كل من بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ بمسلسلهما الدرامي الشهير "العشق الممنوع"، حيث كان الثنائي من أكثر الثنائيات الدرامية التركية الشهيرة في ذلك الوقت، يبدو أن الفترة القادمة ستشهد تكرار تعاونهما الذي تأجل أكثر من مرة.

بعد نجاحهما الدرامي الأول بمسلسل "العشق الممنوع" الذي قدّماه معاً قبل 11 عام تقريباً، وافق كل من كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات على المشاركة في تجربة درامية جديدة بعنوان "إذا خسر الملك"، ومن المقرر أن تُعرض عبر شاشة إحدى المنصات التركية خلال الموسم الجديد، وهو ما نشره أحد المواقع الإلكترونية التركية خلال الساعات الماضية، وتناقلته وسائل السوشيال ميديا ومتابعو الثنائي الشهير سمر ومهند أو بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ.

على صعيد آخر، كان كيفانش قد أثار جدلاً واسعاً بعد غضبه من سؤال أحد الصحفيين عن علاقته ببيرين سات والشائعات التي ربطت بينهما ورد قائلاً: "بيرين سات ليست حبيبتي، فأنا متزوج".
 
وهكذا أصبح شكل الثنائي الاشهر بعد 11 عاما ًعلى عرض المسلسل.
 
 
المصدر: نواعم
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