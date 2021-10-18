فنون ومشاهير

ممثل مصري شهير يرد على اتهامه بمجاملة الحكومة.. "أنا بحب أطبل"

Lebanon 24
18-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-876314-637701587623927486.png
Doc-P-876314-637701587623927486.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الممثل المصري شريف منير، إنه يحب أن يتحدث دائما عن الإنجازات التي تحدث على أرض بلده.

وأضاف في لقاء مع صحيفة "الوطن"، ردا على الانتقادات التي تتهمه بـ"التطبيل" (مجاملة) الحكومة، قال منير: "أحب أطبل لبلدي وجيشها ورئيسي.. الإنجازات التي نتحدث عنها واضحة وموجودة ولا يمكن إغفالها".

وأشار منير إلى أن "تلك الإنجازات لا تعجب فئة معينة نحن نعلمها جيدا".

وردا على الانتقادات التي طالته بعدما كشف عن وجود علم مصر في مطبخ منزله، قال منير: "أنا حاطط العلم في كل حتة في بيتي"، وأضاف: "هعزل قريب وأروح بيت جديد عامل مكان لعلم مصر أعلى سطح المنزل، أنا أحب العلم لأنه رمز لبلدي".

ولفت منير إلى أنه يتبع سياسية "البلوك" (الحظر) مع منتقديه "الذين يتجاوزون حدود الأدب في التعليقات" على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-10-18
15:30 | 2021-10-18
11:00 | 2021-10-18
10:11 | 2021-10-18
08:00 | 2021-10-18
07:55 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website