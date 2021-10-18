22
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ممثل مصري شهير يرد على اتهامه بمجاملة الحكومة.. "أنا بحب أطبل"
Lebanon 24
18-10-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الممثل المصري شريف منير، إنه يحب أن يتحدث دائما عن الإنجازات التي تحدث على أرض بلده.
وأضاف في لقاء مع صحيفة "الوطن"، ردا على الانتقادات التي تتهمه بـ"التطبيل" (مجاملة) الحكومة، قال منير: "أحب أطبل لبلدي وجيشها ورئيسي.. الإنجازات التي نتحدث عنها واضحة وموجودة ولا يمكن إغفالها".
وأشار منير إلى أن "تلك الإنجازات لا تعجب فئة معينة نحن نعلمها جيدا".
وردا على الانتقادات التي طالته بعدما كشف عن وجود علم مصر في مطبخ منزله، قال منير: "أنا حاطط العلم في كل حتة في بيتي"، وأضاف: "هعزل قريب وأروح بيت جديد عامل مكان لعلم مصر أعلى سطح المنزل، أنا أحب العلم لأنه رمز لبلدي".
ولفت منير إلى أنه يتبع سياسية "البلوك" (الحظر) مع منتقديه "الذين يتجاوزون حدود الأدب في التعليقات" على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
إستعدوا ايها اللبنانيون.. هذا ما ينتظركم هذا الاسبوع في سعر البنزين
Lebanon 24
إستعدوا ايها اللبنانيون.. هذا ما ينتظركم هذا الاسبوع في سعر البنزين
01:11 | 2021-10-18
18/10/2021 01:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج "فضائحي" لتنحية البيطار
Lebanon 24
مخرج "فضائحي" لتنحية البيطار
01:00 | 2021-10-18
18/10/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
06:00 | 2021-10-18
18/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-18
18/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج تميل إلى الحزن والكآبة والدموع.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج تميل إلى الحزن والكآبة والدموع.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-18
18/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-10-18
لقاء هند صبري وخطيبها السابق باسل خياط يتصدر الانترنت.. شاهدوا ردة فعلها
15:30 | 2021-10-18
دينا الشربيني تروّج لعملها الجديد برقصة عفوية مع هنا شيحة (فيديو)
11:00 | 2021-10-18
بعد خبر تعرضها لاعتداء وحشي.. بلاغ ضد فنانة لبنانية بتهمة الكذب والمطالبة بترحيلها من مصر!
10:11 | 2021-10-18
أوّل مسلسل عربي مُقتَبس: "الهيبة" بالتركي قريبا.. من سيؤدي دور جبل "مهند أو إيزال"؟
08:00 | 2021-10-18
بعد 11 عاماً.. سمر ومهند معاً من جديد وهكذا أصبح شكل الثنائي الاشهر (صور)
07:55 | 2021-10-18
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بفيديو رومانسي... هكذا عبّرت عن حبّها لحبيبها الممثل الفلسطيني!
فيديو
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 02:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 02:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
07:19 | 2021-10-18
19/10/2021 02:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact