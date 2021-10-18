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فنون ومشاهير
إتهام طبيب مشهور بالتحرش بهذه الفنانة! (صور)
Lebanon 24
18-10-2021
|
06:51
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تعرض الطبيب المصري المشهور سامح غازي لاتهامات بالتحرش بالفنانة رانيا يوف بسبب تعليق كتبه على خبر تبرعها بأعضائها بعد وفاتها.
وأثار تعليق الطبيب جدلا واسعا بسبب الشهرة التي يحظى بها، إذ يعتبر الدكتور سامح غازي، من أبرز مقدمي المحتوى الخاص بطلاب الطب على موقع "يوتيوب"، وكان التعليق وسط مجموعة من التعليقات المسيئة للفنانة، مما جعل البعض يفهمونه بطريقة خاطئة.
وأكد الطبيب أنه كتب التعليق بطريقة فكاهية بعيدا عن التحرش تماما، وإنما هي مزحة مثل غيرها، مؤكدًا أنه حذف التعليق بعد ساعة واحدة فقط من كتابته، معبرا عن استيائه الكبير من المتداولين للتعليق، مضيفا: "الموضوع كان هزار ومش قصدي الإساءة لأي شخص، وفوجئت بالهجوم اللي عليا وإن الموضوع اتفهم غلط، رغم إن كان في تعليقات كتير مسيئة، ومليش دعوة بإن الناس فهمت غلط".
ويؤكد أنه على استعداد للاعتذار للفنانة رانيا يوسف، في حال استاءت من التعليق أو فهمته عن طريق الخطأ، فهو لا يقبل الإساءة لأي شخص على الإطلاق.
وبرر الدكتور سامح غازي موقفه موضحًا أنه لم يفكر في تلك الأشياء التي اتهمه بها البعض، مؤكدًا أن التعليق الذي كتبه هو عبارة عن مزحة يرى عدم خروجها عن الأدب، وأنها ذات طابع طبي عن التشريح، بحسب ما كتبه عبر صفحته في موقع "فيسبوك".
المصدر: روسيا اليوم
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