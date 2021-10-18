أوّل مسلسل عربي مُقتَبس: "الهيبة" بالتركي قريبا.. من سيؤدي دور جبل "مهند أو إيزال"؟

أعلنت أحدى الشركات التركية والتي تُعتبر من اهم شركات الانتاح، عن نيتها شراء حقوق مسلسل "الهيبة" لتقديمه بالنسخة التركية. وبذلك ستكون المرة الاولى التي يتم فيها اقتباس مسلسل عربي لتحويله إلى تركي وليس العكس.

ولم تعطِ الشركة أيّ تفاصيل عن هوية البطل الذي سيُقدّم شخصية جبل شيخ الجبل التي يجسّدها النجم السوري تيم حسن، لكنّ عدداً من المتابعين تداولوا اسم كيفانج تاتلينتوغ المعروف باسم "مهند" في العالم العربي، كونه الممثل المفضّل للشركة، فيما ذكر البعض الآخر اسم كنان اميرزالي أوغلو، المعروف باسم "إيزل".غير أنّه حتى الآن لا يوجد مرشح رسمي من قبل الشركة، التي اشترت حقوق المسلسل من شركة "الصبّاح إخوان". وسيُعلَن عن أسماء أبطال العمل في الأيام المقبلة.