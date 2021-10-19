فنون ومشاهير

فيديو أحدث ضجة: كلمة "غير لائقة" تضع نادين نسيب نجيم بورطة.. وهكذا ردت على الانتقادات

Lebanon 24
19-10-2021 | 02:00
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أدى لفظ خاطئ بغير معناه للممثلة نادين نسيب نجيم بجدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك خلال لقاء سريع على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، وأثناء حديثها عن إمكانية تصوير جزء ثانٍ من مسلسل "2020".

 

واستبعدت نادين خلال الحوار أن يكون هناك أي جزء جديد، وقالت: "حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تصوير جزء جديد من العمل، بالمبدأ لا أعتقد انه سيكون هناك جزء".

 

وتابعت بعفوية: "لا اعلم حتى الساعة لا يوجد ولكن ممكن يطلعوا بفكرة (خرائية)، ليصحح لها المذيع الكلمة المقصودة وهي خرافية.

 

والملفت ان نادين لم تتراجع او تصحح العبارة بل بررت ما صرحت به وقالت: "خرافية من خرفان، خرائية باللبناني".

A post shared by حسين الريس 🇱🇧💫 (@arabdrama_news)

 

 
 

ورغم ان الكلمة خانت نادين في التعبير عن رأيها وكان واضحاً أنها لم تتقصد المعنى الذي يعتبر من الكلمات النابية التي لا يتم استخدامها أمام الكاميرا، إلا ان المقطع ضج السوشيال ميديا وتم تداوله بكثافة وانقسمت التعليقات بين من هاجمها ومن اعتبر الامر عفوي ولا يحمل أي إساءة.

 

كما ردت نادين على الانتقادات بالقول: "قدم اعتذار ؟ ليش انا هنت حدا ؟ ما عندكم غيري تحكو عنو وتعلقوا غليه؟ حكيت كلمة وكفيت ومزحت معه وقلتله انا عندي مصطلحاتي شو المشكلة ما فهمت؟ "

 

 

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