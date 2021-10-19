فنون ومشاهير

أويس مخللاتي بعد استبعاده من الهيبة: تيم حسن طعنني

Lebanon 24
19-10-2021 | 00:45
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أعرب الفنان السوري أويس مخللاتي عن ندمه من تقديمه شخصية "صخر" في مسلسل الهيبة خلال الأجزاء الأربعة الماضية، معتبراً أن رسالة المسلسل غير جيدة وتعتبر استرخاصاً لثقافة الجمهور. 

وتساءل مخللاتي في تصريحات تلفزيونية عن الثقافة التي يقدمها المسلسل لجيل يعيش أساساً في الحرب، مضيفاً " ماذا قدم صخر للمجتمع، وللجيل المقبل، قدم تاجر مخدرات وسلاح".

وحمل الفنان الكاتب وشركة الانتاج والقناة مسؤولية هذه الثقافة، وأشار أنه من الجيد وضع رقابة عليه وجعل المسلسل لمن هم فوق الـ30 من العمر.

وكشف مخللاتي أنه لم يتلق أي اتصال رسمي من الشركة المنتجة بإنهاء دوره في الجزء الخامس والأخير، لافتاً إلى أنه عرف بإنهاء دور صخر من خلال صورة قبره التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وألمح مخللاتي إلى أن تيم حسن "تخلى عنه وطعنه" نتيجة عدم تدخل أي أحد من زملائه لحل الخلاف مع الشركة المنتجة، وتحديداً تيم الذي تربطه به علاقة صداقة.

يشار أن مجريات الحلقة الأولى من الموسم الأخير شهدت تفاصيل وفاة شخصية صخر التي أداها أويس مخللاتي.

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