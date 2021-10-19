فنون ومشاهير

نجم لبناني يُفاجئ الجمهور بتصريحاته الجريئة.. ضرب شقيقته وأميرة عربية أحبته لدرجة الجنون! (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2021 | 05:00
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كشف الفنان علاء زلزلي خلال استضافته في برنامج "شو القصة" مع الاعلامية رابعة الزيات عن الكثير من الأمور الخاصة في حياته الشخصية والكثير من المواقف الصعبة التي عاشها في حياته، وكانت تصريحاته الجريئة محط اهتمام الجمهور.

 

وتحدث علاء عن معاناته من علاقة حب عاشها قبل سنوات مع أميرة عربية، قائلاً: "احببتها لكنها احبتني لحد الجنون لدرجة انها كانت تريد ان تأخذني من كل شيء في حياتي ولكنني لم أقبل".

 

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وتابع: "فنياً ممكن حاولت انه تشتريني لكنها لم تتمكن من ذلك لأني رفصت. حاربتني فنياً بفنانين وآذتني بمرحلة صغيرة من فني".

 

وخلال اللقاء اعترف علاء أنه أقدم في إحدى المرات على ضرب شقيقته كفاً بعدما استفزته ولم يتمكن من السيطرة على غضبه.

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وروى تفاصيل هذه الحادثة بحزن وقال: "لم انتبه ان ابنها بالقرب مني وشاهدني أضربها بالكف، ولكن اعصابي خانتني وبعدها رحت ابكي بقهر لانني ضربتها، وشقيقتي صارت تبكي على بكائي واعتذاري منها".

المصدر: لها
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