ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)

أعلنت الفنانة نوال الزغبي أنها قامت بالفعل بإلغاء متابعة صديقتها النجمة المصرية شيرين عب دالوهاب، وبررت السبب بأنها ليست الأخير من تقوم بإدارة حساباتها على السوشيال ميديا بنفسها.

وأوضحت نوال الأمر خلال استضافتها في برنامج "المجهول" أن شيرين لا تهتم بصفحاتها بنفسها ولا ترى أي شيء يكتب لها، لافتة الى أنها لا تعلم ما إذا كان زوجها المطرب حسام حبيب من يقوم بإدارة الحسابات بنفسه بقصد إبعادها عن كل أصدقائها من الوسط الفني.

وعبّرت نوال عن حبها لشيرين، قائلة: "انا بحبها من قلبي وكنت دايما اكتب لها لكنها لم ترد عليّ، إلى أن اكتشفت أنها لا تدير حسابها ولا تتفاعل بشكل دائم".

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وتحدثت الزغبي أيضاً عن الأخبار التي أشارت الى وجود خلاف بينها وبين الفنان عاصي الحلاني، موضحةً أنها تكن محبة كبيرة له ولعائلته وخاصة زوجته، وأنها تشعر بأنه طفل من داخله، وقريب جداً لقلبها.

وأضافت: "عندما تعرض لحادث سقوط من على الخيل، اتصلت به ولم يجب، وأرسلت رسالة من أجل الاطمئنان عليه ولم يرد عليها أيضاً، ووقتها التمست له العذر بحجة أنه من الممكن أن يكون غير قادر على الرد بسبب الحادث".

وأشارت إلى أنها بعد ذلك عايدته بمناسبة عيد ميلاده على السوشيال ميديا لكنه رد على كل من هنأنه إلا هي، وحينها قررت حذف منشور التهنئة، لكي تعرف السبب وراء ذلك.

وأوضحت أن عاصي عندما قام بنشر صورة من التهنئة، التي قامت هي بحذفها، مرفقة برسالة شكر لها، تأكدت وقتها أنه لا يوجد في قلبه أي غضب من جانبها، مؤكدة أن قوة علاقتها بعاصي وعدد سنوات العشرة بينهما تجعلها لا تتوقف أمام هذه الأمور البسيطة، وتلتمس له العذر.